След експлозията в индийската столица: Арестуваха собственика на взривилата се кола

По последни данни най-малко осем души са загинали, а 24 са ранени при експлозията на автомобил в центъра на индийската столица Ню Делхи. Собственикът на колата-бомба е арестуван. Властите са задействали службите за борба с тероризма. На място са изпратени и съдебни лекари. Взривът е станал в час-пик, когато хората се връщали от работа. В социалните мрежи се появиха и видеа от момента на експлозията, пише Актуално.

В района има метростанция, която е в близост до историческата забележителност Червената крепост в стария град на Делхи. Според полицията кола с ниска скорост е спряла на червен светофар и след това се взривила. Опожарени са поне 6 други автомобила както и много рикши. Премиерът Нарендра Моди изрази съболезнования на семействата, загубили близки хора и заяви, че наблюдава развитието на ситуацията.

