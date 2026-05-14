След гласуване: Столична община приема собствеността на останките от ПСА и управлението на терена

Булфото

С 32 гласа "за", 14 "против" и трима "въздържали се" Столичният общински съвет подкрепи искането на кмета Васил Терзиев СО да приеме от областния управител собствеността на останките от ПСА и управлението на терена, където те се съхраняват в село Лозен.

Темата за бъдещето на паметника отново предизвика остри политически сблъсъци, пред сградата на Столична община имаше и протест, предаде OFFnews.bg

Председателят на групата на БСП в СОС Иван Таков определи доклада като „незаконосъобразен и нецелесъобразен“. Според него предложението не съдържа достатъчна финансова обосновка и не дава яснота какво ще се случва с фигурите след придобиването им от общината. Таков постави под съмнение и начина, по който са демонтирани елементите от паметника, като заяви, че те са били нарязани незаконно.

Ние с вас сме кръвно свързани с антифашистката борба, обърна се към кмета Таков, който е внук на Пеко Таков, член на Политбюро на ЦК на БКП и зам.-председател на Държавния съвет от времето, когато България бе Народна република.

Първо трябваше да отидете да видите осакатените фигури, как се съхраняват, да се разберете с палача на ПСА на Вяра Тодева да ви ги даде, сега това е провокация към новата власт, обясни Иван Таков.

Станислав Младенов от БСП заяви, че "зад този привидно добър доклад, стои намерението фигурите да бъдат претопени и да си хапнете тортичка. Фашистите горяха книга, нашите квази-фашисти режат паметници, развълнува се той.

Николай Велчев, също от БСП, нарече Тодева (З)Вяра и обясни, че за демонтажа на ПСА са били похарчени 270 000 лева , а "г-н Терзиев цели да прикрие" това.

С 26 "за" 19 - "против" и 6 "въздържали се" разискванията бяха прекратени.

Като обяснение на отрицателен вот Таков показа снимка на "тортата, която ядохте".

Ваня Григорова подчерта, че са нарушени трудовите права на хората, рязали паметника по тъмно. Инстаlлирали сте едно виенско колело, с което да прикриете това, което извършихте. Сигурно това Виенско колело сте го взели от Виената, но то е празно. Не сте видели, че във Виената има паметник на червената армия, коментира тя.

Вили Лилков от „Синя София“

Демонтажът на паметника трябва да продължи. Столичния общински съвет и кметът да изпълнят приетите още преди години решения за организиране на международен конкурс за бъдещето на пространството в Княжеската градина.

Лилков подчерта преди заседанието на СОС, че не става въпрос само за съдбата на монумента, а за цялостната визия на едно от най-значимите обществени пространства в центъра на София. По думите му Княжеската градина е паметник на градинско-парковото изкуство и трябва да бъде развивана с дългосрочна концепция, изготвена от специалисти.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!