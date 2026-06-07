След гонка: Моторист се заби в автомобил на изхода на Монтана
Снимка: Булфото, илюстративна
Моторист се е блъснал в лек автомобил на изхода на Монтана в посока Враца. Катастрофата е станала около 12:30 ч. По информация на очевидци най-вероятно е имало гонка между два мотоциклета, като единият водач не е успял да изпревари лекия автомобил и се е ударил в него.
По информация на Нова телевизия мотористът е отказал да бъде тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. Той е транспортиран в болницата в Монтана с оплаквания, без данни за тежки наранявания.
В автомобила са пътували баща и син. При инцидента няма пострадали. Пробата за алкохол на водача на лекия автомобил е отрицателна. На мястото на инцидента има полицейско присъствие, а движението в района е затруднено.
Редактор "Екип на Петел",
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