След гонка на АМ „Тракия“: Задържаха шофьор с множество криминални прояви

Кадър БНТ

Полицията задържа мъж, опитал се да избяга от патрул на автомагистрала „Тракия“ с чужд автомобил. Той е бил забелязан да шофира с напукано предно стъкло и без колан, предава БНТ.

Униформените са го спрели за проверка още в началото на магистралата в посока Пловдив. Докато полицаите стигнат до автомобила, той тръгнал рязко. Започнало преследване като шофьорът е изпреварил тир през аварийната лента, опитвайки се да блокира пътя на автопатрула.

Малко след това при разклона за село Лозен е бил задържан като е оказал съпротива. 31-годишният мъж е задържан за 24 часа, а регистрационните номера на колата са свалени от полицията.

„Лицето има много криминални прояви. Има 11 отказа за наркотици и сега отказва да даде проба за наркотици. Отказва да даде и кръвно изследване. 2017 г. му взимат книжката за първи път, после изтърпява наказание, после 2023 г. му връщат книжката и веднага на следващия месец пак му я взимат. Такива хора с толкова много прояви аз лично не съм виждал“, каза инспектор Михаил Гергов от „Пътна полиция“.

Редактор "Екип на Петел",

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