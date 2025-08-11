След гонка с полицията: Арестуваха непълнолетен, шофирал пиян

Пиксабей

Непълнолетен неправоспособен водач бе задържан след кратка гонка от служителите на реда в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Около 4 часа днес, при обход на територията на район „Източен“, автопатрул на Шесто районно управление подал звуков и светлинен сигнал за спиране на лек автомобил „Фолксваген“. Тъй като не се подчинил на разпореждането им, водачът бил последван от униформените, а в заградителните действия се включил още един екип на районното управление.

На една от улиците „Фолксваген“-ът бил засечен, след като се ударил в три паркирани автомобила и бордюр. Установено е, че зад волана му е 16-годишен тийнейджър. Освен неправоспособен, той бил и под въздействие на алкохол – тестът с дрегер отчел стойност под 1,2 промила. Непълнолетният отказал да даде кръв за химически анализ.

С полицейска заповед той е задържан за срок до 24 часа. Предстои материалите по случая да бъдат докладвани в прокуратурата, предаде БТА.

