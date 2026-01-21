След гонка с полицията шофьор се заби в телена ограда в Кранево

Снимка: ОДМВР - Добрич

След гонка с полицията шофьор катастрофира в Кранево, съобщиха от полицията в Добрич.

На 20 януари в 1 ч. автопатрул забелязва лека автомобил, който прави рискова маневра по ул. „Черно море”.

Полицаите го последват с включен звуков и светлинен сигнал, но водачът вместо да спре, увеличава скоростта. Скоро след това обаче губи контрол над колата и се забива в телена ограда, посочва bTV.

Шофьорът е на 43 г. от Добрич, известен е на органите на реда.

Водачът отказал да бъде изпробван с техническо средство за алкохол и наркотици, отказал да даде и кръвна проба.

По случая е образувано досъдебно производство.

