След инцидента с АТВ в „Слънчев бряг”: Повдигат по-тежко обвинение на задържания

Окръжната прокуратура в Бургас повдигно по-тежко обвинение на 18-годишния Никола Бургазлиев, който миналия месец причини катастрофа, докато управлява АТВ в „Слънчев бряг”. Това научи Нова тв от близки до разследването. То ще бъде за причиняване на смърт и нанасяне на телесни повреди с евентуална умисъл.

Разследването по случая се води от Националното следствие по разпореждане на Борислав Сарафов. Делото беше прехвърлено на окръжната прокуратура, след като преди седмица 35-годишната Христина почина от причинените травми. Синът ѝ – Мартин, който е на 4 години, пък беше транспортиран в „Пирогов“.

Днес или най-късно утре се очаква тялото на починалата жена да бъде освободено от Съдебна медицина-Бургас.

Преди седмици станаха известни резултатите от химико-токсикологична експертиза на Бургазлиев. Според тях в кръвта му са открити следи от марихуана.

"Новото обвинение срещу 18-годишния Никола Бургазлиев, който се вряза с АТВ в петима души в курорта „Слънчев бряг” е за умишлено престъпление. То касае причиняване на смърт на едно лице и телесни повреди на повече от едно, като деянието и извършено след употребата на наркотични вещества. Квалификацияа на престъплението засяга особено тежък случай. Предвиденото от закона наказание е лишаване от свобода от 13 до 20 години или доживотен затвор", заяви прокурор Георги Чинев – ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас.

Мариан Маринов от НСлС каза, че са направени два огледа на АТВ-то в Бургас, още преди да бъде транспортирано в София. Обселдвана е спирачната система, както и всички други компоненти. Резулатите от съдебната автотехническа експертиза ще бъдат ясни до края на следващата седмица. Очакват се резултатите от аутопсията на починалата Христина, майката на Марти, който е в кома след инцидента.

Той обясни, че е огледал АТВ-то лично в присъствието на вещи лица. Тя е била в техническа изправност, няма проблем с управлението на машината.

