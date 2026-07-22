След инцидента с българин: Забраняват алкохол във влаковете и на гарите в Германия

кадър: ИИ, Джемини

След инцидента с българския охранител в „Дойче бан“ германските железници забраняват консумацията на алкохол във влаковете и на гарите.

Ограниченията ще важат за цялата страна и ще влязат в сила през октомври.

Изключение ще има за заведенията на територията на чакалните.

Нарушителите ще бъдат сваляни от вагона, а при повторно нарушение ще им се налага пълна забрана за ползване на железниците, предаде бТВ.

Според германската полиция насилието по гарите се увеличава. В Хамбург, където преди 2 години забраниха консумацията на алкохол край влаковете, властите отчитат по-ниска престъпност и по-чисти гари.

„Нападенията стават все по-тежки, като понякога се стига дори до атаки с нож. В този смисъл е напълно уместно да се постави такова изискване в случаите, когато роля играят упойващи вещества. Алкохолът е именно такова вещество, което води до твърде много конфликтни ситуации“, обяви Александър Поиц от Сдружението на германската полиция.

26-годишният българин Хайредин Мехмедов, който работи като охранител в германските железници, е в тежко състояние след физическа саморазправа с нередовен пътник. При спор в петък – 17 юли, 36-годишен германец охранителя и той пада през вратата на влака, който се е движил със 120 километра в час.

Сънародникът ни се възстановява, но му предстоят операции, казват още близките му. Часовете след инцидента българи във Федералната република излизат на протест заради решението агресивният пътник да остане на свобода.

Вълната от недоволство продължава и българи в Германия ще излязат на протест и този четвъртък – в Манхайм, а след това и в Карлсруе. Протести организираха и близките на Мехмедов в Павликени.

Редактор "Екип на Петел",

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