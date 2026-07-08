След инцидента с изгаряния от т.нар. "скуиши": Спират разпространението на играчки без маркировка CE

кадър: бТВ

Преди близо две седмици ви разказахме за 13-годишното момиче, което попада в спешната болница „Пирогов“ с втора степен изгаряния след като играчка, тип „скуиши“, се пръска в ръцете му. Последваха интервенции и болнично лечение.

Майката на момичета обяви пред bTV, че детето е изписано от „Пирогов“, възстановява се, но белезите остават.

Медията предаде играчката за изследване. В химико-токсикологична лаборатория са направени 4 проби за анализ на същата играчка, която попада върху тялото на детето и се стига до изгарянията. От тях става ясно, че тя е на основата на хидрогел и полизахариди.

В епикризата на детето се посочва, че поставената диагноза е „химични изгаряния“. Според химикът Христо Манов анализът на веществата по-скоро насочва към топлинни изгаряния.

„Опитахме с прикрепен термометър да я оставим на слънце и температурата ѝ се повиши до 50° за 30 минути, което би могло да доведе до термично изгаряне, ако залепне за ръката например. Няма нещо, което да доведе до химично изгаряне, тъй като не сме открили нещо коризивно или увреждащо тъканите, по-скоро говорим за термично изгаряне“, уточни химикът.

Проверка на бТВ в няколко обекта на същата веригата магазини, откъдето е купена играчката показа, че тези продукти вече не се продават там, но в магазин за детски играчки в пешеходната зона на бул. „Витоша“ откриваме същата като тази, която доведе до изгаряния при детето. За разлика от нея обаче при тази се вижда задължителната CE маркировка и цена както в евро, така и в лева. Въпреки това указания на български език няма.

От Комисията за защита на потребителите (КЗП) обясниха, че е извършена проверка в магазина, от който е купена играчката от 13-годишното дете.

„В хода на проверката беше установено, че в търговския обект не са налични и не се предлагат за продажба детски играчки, популярни като „скуишита“. Същевременно е констатирано нарушение на чл. 15, ал. 1, предложение първо във връзка с чл. 15, ал. 2 от Закона за въвеждане на еврото“, гласи позиция на КЗП.

На търговският обект е съставен и връчен акт за нарушението. От КЗП обясниха, че са извършени проверки в общо 6 магазина на търговската верига. При тях не е установено предлагането на такива детски играчки.

До настоящия момент са издадени заповеди за спиране разпространението на всички 14 вида детски играчки, за които е установено, че са без нанесена задължителната маркировка за съответствие СЕ, както и са наложени съответните административнонаказателни действия, включително и за продукти без информация за безопасност на български език и обявени име и адрес на производител и вносител.

Редактор "Екип на Петел",

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