След инцидента със засмукан през прозорец пътник: Ryanair предложила само презаверка на билета

Снимка: Пиксабей

Повече от две седмици след драматичния инцидент на полет на Ryanair от Солун до германския град Меминген, при който сръбският гражданин Любиша Карович едва не загина, семейството му твърди, че авиокомпанията не е осъществила личен контакт с него. Вместо това е изпратила единствено имейли до сина му, който е резервирал билетите, с предложение за презаверка на полета и въпрос за здравословното му състояние, предава Нова телевизия. „Никой от компанията не ми се е обадил лично – дори само за да покаже загриженост“, заяви 61-годишният мъж пред Daily Mail, цитиран от Stuff.

Карович пострада на 10 юли, когато малко след излитането част от двигател на Boeing 737-800 се откъснала и ударила прозореца до неговата седалка. Последвалата рязка декомпресия засмукала главата и раменете му извън самолета. Според свидетели единствено предпазният колан, съпругата му Светлана и няколко пътници успели да предотвратят фатален край. Пасажерите дори се опитали да запушат отвора с куфар, но силното въздушно налягане го изхвърлило обратно. Самолетът извърши аварийно кацане в Солун, а пострадалият беше приет в болница с травми по врата, раменете и изгаряния от триене.

Семейството обвинява кабинния екипаж, че не е реагирал адекватно по време на инцидента, а адвокатът на Карович обяви, че ще търси значително обезщетение. Междувременно авиационен експерт, ангажиран от близките, оспори първоначалната версия на Ryanair, според която прозорецът се е отделил сам.

От Ryanair отказват коментар, докато разследването продължава. Случаят се проверява от Националния съвет за безопасност на транспорта на САЩ (NTSB), който вече е извършил оглед на самолета. Очаква се предварителният доклад по разследването да бъде публикуван в следващите седмици.

Редактор "Екип на Петел",

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