След инцидента в Ахелой: Освободиха водача на джета, прокуратурата решава дали да му повдигне обвинение

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Водачът на джета, участвал в тежкия инцидент с надуваем атракцион край плажа в Ахелой, е освободен след изтичането на 24-часовата полицейска мярка. Разследването продължава под наблюдението на Районната прокуратура, която преценява дали има достатъчно данни за повдигане на обвинение.

Междувременно проверките на институциите установиха, че водната база е работила без регистрация в Изпълнителна агенция „Морска администрация“, въпреки че водният коридор е бил включен в одобрената схема на плажа.

Ден след инцидента състоянието на 17-годишното момче от Израел остава критично. То е настанено в реанимацията на УМБАЛ – Бургас. Родителите му вече са пристигнали в България и търсят възможност синът им да бъде транспортиран за лечение в Израел.

Първи на помощ на най-тежко пострадалото момче са се притекли спасителите на плажа.

„Аз си помислих, че е воден инцидент. Взех буя и отидохме. Видях, че момчето е контактно. Бяха му сложили две тампончета на главата. Върнах се, взех кислородна вода“, разказа спасителят Валентин Ненков.

След инцидента започнаха проверки на няколко институции. От Министерството на туризма потвърдиха, че водният коридор фигурира в одобрената схема на плажа, но предстои да бъде изяснено дали наемателят е изпълнил всички законови изисквания.

„Трябва да проверим документите. Дали наемателят е предоставил дейността на друго лице, дали е уведомил Морска администрация при разкриването на водния коридор и дали документите му са били изрядни“, заяви държавният експерт в Министерството на туризма Радослав Ангелов.

От своя страна представителят на стопанина на плажа Нетко Ташев заяви, че водната база е била отдадена под наем с уверението, че ще започне работа едва след получаването на всички необходими разрешителни.

„До инцидента нямаше нито един джет във водата. Когато го питах кога ще започне работа, той ми отговори – след като имам всички изрядни документи“, каза Ташев.

От Министерството на транспорта съобщиха, че водната база е работила без регистрация в „Морска администрация“. На водача на джета ще бъде наложена административна санкция като физическо лице, а материалите по случая са изпратени на прокуратурата, която ще прецени дали са налице данни за извършено, пише btvnovinite.bg.

Редактор "Екип на Петел",

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