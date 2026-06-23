След катастрофа край Свищов: Закараха пострадал в плевенската болница
Пострадалият шофьор при катастрофа между Свищов и село Вардим е с множество травми и е транспортиран в плевенска болница, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР във Велико Търново.
Пробата за наркотични вещества с техническо средство на другия водач е дала положителен резултат за метамфетамин. Взета му е кръвна проба.
Катастрофата стана около 19:30 ч., когато два леки автомобила се удрят челно.
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