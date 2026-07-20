След катастрофата и гонката: Шофьорът с 3,5 промила алкохол зад волана остава в ареста

Стопкадър бТВ

Шофьорът, хванат с 3,43 промила алкохол в кръвта в района на Румънското посолство, остава в ареста, реши Софийският районен съд.

Междувременно прокуратурата повдигна и второ обвинение на Филип Борисов за неподчинение на полицейско разпореждане, съобщи бТВ.

42-годишният мъж причини катастрофа пред Националната галерия и избяга.

Полицията успя да го залови след гонка, а дрегерът отчете близо 3,5 промила.

Водачът вече е осъждан за същото провинение.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!