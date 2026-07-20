След катастрофата и гонката: Шофьорът с 3,5 промила алкохол зад волана остава в ареста
Стопкадър бТВ
Шофьорът, хванат с 3,43 промила алкохол в кръвта в района на Румънското посолство, остава в ареста, реши Софийският районен съд.
Междувременно прокуратурата повдигна и второ обвинение на Филип Борисов за неподчинение на полицейско разпореждане, съобщи бТВ.
42-годишният мъж причини катастрофа пред Националната галерия и избяга.
Полицията успя да го залови след гонка, а дрегерът отчете близо 3,5 промила.
Водачът вече е осъждан за същото провинение.
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