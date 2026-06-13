След катастрофата на „Челопешко шосе“: Как чуждите книжки заобикалят българските изисквания?

Стопкадър бТВ

Тежкият инцидент на „Челопешко шосе“ отново насочи вниманието към контрола върху шофьорските книжки и въпроса изобщо има ли такъв.

Преди седмица, след тежката катастрофа, в която четирима души загинаха, стана ясно, че двамата водачи, обвинени за трагичния инцидент, са шофирали с чешки книжки.

С книжка от друга държава беше и Георги Семерджиев, която се оказа фалшива. При движение по столичен булевард автомобилът се удари последователно в такси и в асансьора, водещ към близката метростанция, и се разполови. Така причини смъртта на две жени. Преди година получи присъда от 20 години затвор.

Тези случаи отново повдигат въпросите как се получава шофьорска книжка у нас и защо трябва да отидеш в друга държава, за да вземеш свидетелство за управление на автомобил.

Ивета Герджикова е на последния си урок по кормуване и скоро ще се явява на изпит.

„Днес е последният урок по кормуване, който ми се полага. Смятам, че часовете са с една идея по-малко, отколкото ни трябват на нас, обучаващите се шофьори. Но в диапазона, който имам, успях да се науча“, каза Ивета, която е курсистка от Пловдив.

„Надявам се, ако няма някакви опасни ситуации, създадени понякога от другите участници, които не се съобразяват много с учебните автомобили, че тя ще се справи“, коментира Дафин Урдажиев, автоинструктор и собственик на автошкола в Пловдив.

Ивета познава правилата за движение, но се притеснява от поведението на останалите водачи на пътя.

„Дори в градския транспорт, който има в Пловдив, шофьорите са доста изнервени, обстановката също е такава. И много често се случва да се случат и нарушения по пътя“, обясни Ивета.

„Чувствам се спокойна, като карам“, сподели тя. На въпроса кой е най-важният урок, който е разбрала от своя инструктор, Ивета отговари: „Винаги трябва да съм спокойна и да гледам движението на другите автомобили около мен“.

Дафин Урдажиев е автоинструктор от 45 години. Според него днешните курсисти не обичат да четат и имат повече проблеми с листовките.

„Обучаемите излизат малко по-слабо теоретично подготвени. Практически те са по-натоварени. Сега движението е много интензивно. И аз си мисля, че и часовете не са съвсем достатъчни, за да ги пуснем в това интензивно движение“, обясни Урдажиев.

Изборът за шофьорска книжка извън страната има няколко обяснения.

„Най-вероятно причините са само две. Или обичайното му пребиваване е там, или по-ниските стандарти в образованието, от заложените в България - 10-и клас е задължителен“, посочи Дафин Урдажиев.

„Човек вероятно ще изкара вероятно по-лесно книжка в чужбина. А тук законът му дава право да си я подмени, без да му изискват образование“, коментира Урдажиев.

„Имате право да шофирате 6 месеца с книжка от ЕС. След 6 месеца трябва да извадите българска книжка. Когато отидете да си извадите български документ, трябва да представите диплома“, каза пътният експерт Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики.

Според нея, ако проверки се правят постоянно, такива недобросъвестни водачи лесно биха били засечени.

„Имаме изключително много пропуски по веригата. Ако някой спре да те провери, ще те хванат, но може няколко години да не го направят - както със Семерджиев и тези двамата, които предизвикаха катастрофата на „Челопешко шосе“, коментира Русинова.

Основната причина за травматизма по пътищата тя определя като усещането за безнаказаност.

„Ако се разходите, ще видите спрели автомобили в кръстовища, по тротоари, къде ли не. И от едно малко нарушение започвате да правите все по-големи и по-големи“, смята Русинова.

По думите ѝ тази година има с 26 повече загинали по пътищата от миналата.

По-рано тази седмица министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев назначи проверка на шофьори с книжки от държави, които издават книжки с облекчен режим.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!