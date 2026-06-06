След катастрофата с три жертви: Терзиев поиска част от глобите да остават в общините

Снимка: Булфото

Кметът на София Васил Терзиев поиска част от глобите за нарушения на пътя да се връщат в общините. Изявлението му пред „Дарик радио“ е по повод тежката катастрофа от вчерашния ден в столицата, при която загинаха трима души, а 14 бяха ранени.

Терзиев определи инцидента като „много тежък“ и изказа съболезнования на близките на загиналите. Според него двата автомобила са се движили с около 200 км/ч, като на мястото не е имало спирачен път. „Автомобилите всъщност са няколко тона оръжия в ръцете на хората. И призовавам към отговорност на всеки един, който застава зад волана“, коментира той.

Според столичния кмет проблемите с безотговорното шофиране започват от образованието, обществените идеали и възпитанието. Той подчерта, че общината може да допринесе за безопасността чрез подобряване на градската инфраструктура и засилен контрол, като призова за съвместна работа между институциите.

Терзиев настоя за законови промени, които да предвиждат по-тежки наказания, както и за поставянето на много повече камери за видеонаблюдение. Той отбеляза, че процедурите в момента са тромави. Още миналата година парламентът одобри промени, с които общинските камери да могат да засичат превишена скорост.

Основен акцент в изказването му беше финансирането на мерките за пътна безопасност, посочва Евроком. „Надявам се част от глобите да се връщат в общините“, заяви Терзиев и допълни, че Столична община се нуждае от подкрепа от държавата, но често е третирана наравно с много по-малки общини. Идеята за разпределяне на приходите от глоби не е нова – преди година беше обсъждано те да се делят поравно между общините и МВР.

Кметът съобщи, че вече се е срещнал с част от министрите в новото правителство и очаква разговори с останалите и с министър-председателя Румен Радев. Той определи работата си с кабинета „Росен Желязков“ като „много трудна“, тъй като по думите му е имало „целенасочена дейност да не се случва нищо“, но отбеляза, че кабинетът „Андреа Гюров“ е извършил нужните плащания.

По темата за домакинството на „Евровизия“ догодина, Терзиев потвърди, че София ще кандидатства. Той изрази увереност, че столицата е най-подготвеният град и заяви, че ще направи всичко възможно конкурсът да се проведе в София.

В заключение Васил Терзиев коментира и други градски проблеми. Той посочи нуждата от промяна в системата за подаване на сигнали за по-бързото им решаване. Потвърди, че проблемът със сметопочистването все още не е разрешен, но беше категоричен, че това ще се случи и до края на мандата ще има значително подобрение. Той благодари на гражданите и доброволците за подкрепата по време на кризата с боклука по-рано тази година.

Редактор "Екип на Петел",

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