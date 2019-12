След като Гугъл се срина: Обявиха къде в Европа Youtube не работи

Най-голямата платформа за уеб търсене Гугъл се срина. Сайтът, заедно с Youtube и всички други услуги, свързани с компанията, към момента изпитват сериозни затруднения при свързването, пише "Флагман".бг.

При опит да се въведе каквото и да е търсене в Google.com, потребителите са посрещнати от сравнително дълго чакане, което завършва със съобщение "502. That's an error The server encountered a temporary error and could not complete your request."

Положението е такова от около 9:30 ч. тази сутрин, когато започнаха първите оплаквания. В момента мрежата ври.

Към 10:09 ч. търсенето в Google е почти възобновено и въпреки леките забавяния, все пак е успешно. Услугата youtube обаче все още остава недостъпна.

Към 10:50 ч. това са местата по света, където платформата за видеосподеляне Youtube не работи.

