След като Навроцки отне орден на Зеленски: Началникът на кабинета на украинския президент обяви, че връща полско държавно отличие

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Началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски - Кирило Буданов, заяви днес, че се отказва от полско държавно отличие, след като държавният глава на Полша Карол Навроцки лиши Зеленски от най-високото отличие в Полша - "Ордена на Белия орел", предаде Ройтерс.

Причината за действието на Навроцки е решението на украинския президент да именува армейско подразделение "Героите на УПА" - Украинската повстанска (въстаническа) армия, формирование на бунтовници националисти, избили множество поляци през Втората световна война, отбелязаха световните агенции, предаде БТА.

Ройтерс посочва, че решението на Буданов заплашва да задълбочи дипломатическия разрив между близки стратегически партньори в контекста на опитите на Киев да обедини съюзниците си за слагането на край на войната на Русия в Украйна.

Началникът на канцеларията на Зеленски обяви днес, че се отказва от Златния офицерски кръст на "Ордена за заслуги към Република Полша", присъден му миналата година, в знак на протест срещу хода на Навроцки, който той определи като "подарък“ за Русия.

"Нашите народи имат дългогодишни отношения и различни страници в историята си – както героични, така и трагични“, написа Буданов в социалните мрежи. "Това обаче трябва да бъде повод за дълбок размисъл, а не за груби политически спекулации“, добави той.

Украинският външен министър Андрий Сибига нарече решението на Навроцки "стратегическа грешка“, а полският премиер Доналд Туск, опонент на Навроцки, призова и двамата президенти да запазят спокойствие.

Редактор "Екип на Петел",

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