След като дете падна в шахта: Изоставеният плувен комплекс в София остава необезопасен

Кадър bTV

Изоставеният плувен комплекс "Червено знаме" в София продължава да стои необезопасен след инцидента от миналата сряда, при който дете падна в шахта.

Проверка на bTV показва, че достъпът до съоръжението е все така отворен. Катинарът на призрачния плувен комплекс само привидно пази от нежелани посетители. Влизането в обекта става свободно през стълбището.

Екипът на телевизията необезпокояван влиза на територията на басейна и въпреки уверенията, че се взимат мерки за обезопасяването на обекта, стига се до първото опасно място – където липсва парапет, а височината е над 3 метра. Достъп има и до басейните, като в дупката между тях падна 12-годишното момиче, което се отърва без сериозни наранявания.

Охранителят на обекта е един - Бисер Калъпчиев. Той казва: „Аз ги гоня оттам, те минават оттука. На ден съм гонил поне по 20 човека.“

Александър Лумбев, началник отдел „Контрол и строителство“ към Столична община, заявява: „Това, което от общината апелираме, е наистина родителите да разговарят с децата. Аз знам, че обектът е привлекателен и интересен за младежи, но те знаят, че той е изключително опасен.“

Собственик на комплекса е Министерството на младежта и спорта и то отговаря за обезопасяването, посочват от Столичната община. Зададени са въпроси към ведомството, но не е получен коментар в рамките на деня. Въпроси имат и от спортната общност у нас.

Александър Попов от ЦСКА коментира: „С години се опитваме да има решение за целия комплекс, защото това е комплексът на ЦСКА. Ако е такъв комплекс, какъвто Таня Богомилова спечели медалите си през 85-та година, такъв проблем нямаше да има с подобни случаи, а напротив – щеше да има деца, които да плуват.“

На място се вижда и допълнителна опасност – крака минават през счупени плочки.

Редактор "Екип на Петел",

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