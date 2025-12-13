След като нокаутира Пулев, Мурат Гасиев върна титлата на Кобрата

кадър: boxing.media, инстаграм

Новият носител на регулярната световна титла на Световната боксова асоциация (WBA) в тежка категория Мурат Гасиев показа класа и джентълменство.

Руснакът навести неговия съперник и вече бивш носител на гореспоменатия пояс, Кубрат Пулев, след битката помежду им и върна титлата на Пулев като символ на уважение, видя Спортал. 32-годишният боец от Владикавказ остава шампион, разбира се, но жестът му към Пулев бе демонстрация на спортсменство и уважение.

"Боксът е спорт. В моята родина уважаваме спортистите и по-възрастните. Винаги съм насреща, ако мога да помогна с нещо", обърна се Гасиев към Кобрата, въпреки че един час преди това двамата разменяха крошета на ринга в Дубай.Пулев отвърна с думите: "Уважение! Ти си добър боец!"

