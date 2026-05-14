След като остана без охрана Пеевски вече влиза в НС през входа за граждани

кадър: Фейсбук, "Да, България"

Лидерът на ДПС Делян Пеевски вече влиза в парламента през входа за граждани, след като свалиха охраната му.

Това се вижда от кратко видео, публикувано в профила на "Да, България" във Фейсбук. На него санкционираният за корупция по глобалния закон "Магнитски" депутат влиза през бариерата при входа за граждани, пише Offnews.

"Редови депутат влиза през входа за граждани. Упоритостта и натискът водят до това", пишат в коментар от "Да, България".

Вчера, 13 май, стана ясно, че Национална служба охрана вече няма да пази Делян Пеевски, тъй като е преценено, че няма заплаха за живота му. Свалена беше и охраната на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Докато имаше охрана, Пеевски влизаше в Народното събрание през служебния заден вход с две коли и гардове.

