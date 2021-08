След като счупи Брабус-а на Слънчака, купиха на Мистър Кеш Ламборгини

Кадър Инстаграм Божидар Мистър Кеш

Всичко е наред с Мистър Кеш.

След катастрофата вече има друга скъпа кола.

18-годишният Божидар Д. А., който преди няколко дни помля Mercedes Brabus GT 63 в "Слънчев бряг", вече сe придвижва с Lamborghini Urus.

Цената на такава кола втора ръка се върти около 500 - 600 хиляди лева, но може да се намери и по-евтина за около 430 хиляди.

Това става ясно от кратко видео, споделено от самия него в социалната мрежа Instagram, предаде Факти.

Самият тийнейджър е определил лаконично себе си в мрежата като "The wolf of all streets" – "Вълкът на всички улици", сякаш загатвайки за любовта си към шофирането.

Припомняме, че 18-годишният Божидар Д. А. участва във верижна катастрофа в летния курорт "Слънчев бряг", която стана на 4 август. Управляваният от него Mercedes Brabus GT 63 беше със сериозни щети, но младежът се измъкна от колата невредим.

Бащата и чичото на Божидар Д. А. са успешни бизнесмени със законен бизнес.

Те са собственици на една от най-големите борси за зеленчуци и плодове, зареждаща водещите търговски вериги и хипермаркети в страната.

