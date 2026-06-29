След клип във фейсбук: Санкционираха 40-годишен мъж, дал на детето си да шофира

Снимка: ОДМВР-Габрово

40-годишен мъж е санкциониран за това, че позволил на малолетния си син да шофира колата му.

Във връзка с видеоклип, публикуван във фейсбук, на който се вижда малолетно момче, управляващо лек автомобил, а на предната седалка до него пътува неговият баща, е извършена незабавна проверка. Това съобщават от Областната дирекция на МВР в Габрово.

В резултат на предприетите действия служители на „Пътна полиция“ при Районно управление - Севлиево са установили, че на път III-3011 в посока село Крамолин 40-годишен мъж е предоставил управлението на лек автомобил „Деу Нексия“ на малолетното си дете.

По случая спрямо мъжа е започнато административнонаказателно производство.

Съставен му е АУАН за нарушения на чл. 102 ал. 1, т. 1, чл. 150 и чл. 137а, ал.1 от ЗДвП, издаден му е протокол за полицейско предупреждение, а регистрационните табели на автомобила са свалени, добавят още от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

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