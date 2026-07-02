След липса на конкретни отговори от кмета на Варна: „Алтернативата“ сезира прокуратурата за обществената поръчка за Синя и Зелена зона

Снимка "Алтернативата"

След като не получи конкретни и удовлетворителни отговори от кмета на Варна Благомир Коцев по време на заседание на Общинския съвет относно обществената поръчка за близо 2,5 млн. евро за системата за управление на Синя и Зелена зона, групата на „Алтернативата“ внесе официален сигнал до Окръжна прокуратура - Варна.

Решението за сезиране на прокуратурата беше взето, след като поставените по време на заседанието въпроси останаха без конкретен отговор. Общинските съветници поискаха обяснение защо в процедурата са заложени критерии, които според тях ограничават конкуренцията, защо е допуснат само един участник и защо са предвидени финансови параметри, които значително надхвърлят обичайните пазарни нива. Вместо ясни аргументи администрацията даде общи обяснения, които не разсеяха съмненията около процедурата.

Припомняме, че още преди седмици „Алтернативата“ представи публично анализ на обществената поръчка и постави редица въпроси относно нейната прозрачност и конкурентност.

„Първо потърсихме отговорите там, където е редно - в Общинския съвет. Очаквахме кметът да обясни защо обществена поръчка за близо 2,5 милиона евро съдържа условия, които според нас ограничават конкуренцията. Вместо конкретни отговори получихме общи уверения. Когато става въпрос за милиони публични средства, това не е достатъчно. Именно затова сезирахме прокуратурата, за да бъде извършена независима проверка и обществото да получи отговорите, които администрацията не даде.“ - коментира Давид Киркоров, общински съветник от „Алтернативата“

В сигнала до прокуратурата се настоява да бъде извършена цялостна проверка на действията на длъжностните лица, участвали в подготовката, провеждането и приключването на обществената поръчка, както и при определянето на изпълнителя.

Според изложените в сигнала факти процедурата съдържа редица обстоятелства, които пораждат сериозни съмнения за ограничаване на конкуренцията и предварително предопределяне на резултата. Сред тях са специфични технически изисквания, които могат да бъдат изпълнени от ограничен кръг оператори, изричното посочване на кратките номера 1352 и 1353, както и финансови параметри, значително надхвърлящи обичайните пазарни нива.

В сигнала се обръща внимание и на факта, че след удължаване на срока по процедурата е подадена само една оферта, а избраният изпълнител е предложил цени и комисионни почти на максимално допустимите стойности. Според вносителите това е още един обективен индикатор за липса на реална конкурентна среда.

Редактор "Екип на Петел",

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