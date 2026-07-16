След мача напрежението ескалира: Британски военен кораб е навлязъл в аржентински води

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Политическото напрежение между Аржентина и Великобритания се изостри след мача помежду им на Световното първенство, спечелен от Аржентина с 2:1. Малко след двубоя Буенос Айрес обвини британски военен кораб в „военно навлизане“ в аржентински води.

Спорът е свързан с Фолклендските острови (Малвински острови), върху които Аржентина продължава да претендира за суверенитет въпреки загубената война с Великобритания през 1982 г., цитира Глас нюз

След победата аржентинските футболисти развяха транспарант с надпис: „Фолклендските острови са аржентински“.

В официално изявление външният министър на Аржентина Пабло Кирно заяви, че страната „категорично отхвърля британското военно навлизане“ и отново потвърди претенциите си към Фолклендските острови, Южна Джорджия, Южните Сандвичеви острови и околните морски райони.

От „Даунинг стрийт“ отговориха, че Лондон предварително е уведомил Аржентина за движението на патрулния кораб HMS Medway. По думите на британските власти плавателният съд е изпълнявал рутинна логистична мисия между Фолклендските острови и Чили в подкрепа на научните изследвания в Антарктида и е действал в съответствие с международното право.

Вицепрезидентът на Аржентина Виктория Виляруел допълнително нажежи обстановката, като след мача заяви, че това „не е бил просто още един мач“. Преди двубоя тя нарече британците „окупатори“ и „пирати“.

Лидерът на британските консерватори Кеми Бейдънок отвърна, че „Фолклендските острови са британски“ и заяви, че партията ѝ винаги ще защитава британския суверенитет над архипелага.

След края на срещата пред стадиона в Атланта избухнаха сблъсъци между фенове, а полицията задържа най-малко трима души.

Редактор "Екип на Петел",

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