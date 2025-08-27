След модернизация на линията: Влакът София – Бургас ще стига за 3 часа

снимка: БДЖ

Пътуването с влак от София до Бургас може да се скъси на малко над три часа, ако бъде постигната средна скорост от 140 км/ч, съобщи вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов. В момента експресният влак изминава маршрута за около 5 часа и 30 минути.



Това ще стане възможно благодарение на модернизацията на железопътната линия Костенец – Септември, където току-що бе завършено прокопаването на най-дългия тунел по трасето – близо 2,5 км, който е копан едновременно от двете страни.

„Този участък е малък, но изключително важен, тъй като е част от модернизацията на трасето София – Бургас“, обясни Караджов, цитиран от "Морето".

Министърът уточни, че по трасето се ремонтират общо десет участъка, което към момента забавя влаковете.

„Вярваме, че до 2029 г. всички започнати участъци ще бъдат завършени“, добави той.

Проектът предвижда влаковете да се движат с максимална скорост 160 км/ч по сравнително прави линии и малки завои. Освен по-бързо, пътуването ще бъде и по-комфортно.



Целта на реформата в железниците е те да станат гръбнакът на българския транспорт. Това не може да се случи, ако ние не предложим две неща – конкурентна цена и конкурентно време, каза Караджов. Със сигурност, можем да предложим много по-голям комфорт от пътуването с кола, защото във влака можете да станете, да посетите вагон-ресторанта, да се разхождате, да се съберете с няколко семейства – неща, които с кола не са възможни. Освен това няма да замърсявате въздуха, изтъкна министърът.



Плановете включват и строителството на големи виадукти и тунели, които ще осигурят безопасност и по-добра инфраструктура по цялото трасе от границата със Сърбия до Бургас.

