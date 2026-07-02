След мощната буря в София: Жител на кв. "Сердика" се закани да съди общината

Стопкадър бТВ

Втори пореден ден опасно време с бури и порои. Вчера най-интензивните валежи са регистрирани в село Долна Мелна, община Трън, с близо 98 литра на квадратен метър.

На много места в страната измерените валежи са били в границите между 30 и 46 литра на квадратен метър. До полунощ днес е в сила жълт код за краткотрайни, но интензивни дъждове и гръмотевични бури. Рискът от градушки остава висок.

Валежите ще са над почти цялата страна, включително планинските райони и северното Черноморско крайбрежие.

След снощната буря жител на столичния квартал „Сердика“ се закани да съди общината. Причината – клон на дърво, който падна върху колата му и я повреди.

„Многократно е подаван сигнал именно за това дърво, че е опасно и че трябва да бъдат предприети мерки от тяхна страна“, заяви за бТВ Християн Смолев.

На сигнала, подаден през май миналата година, от район „Възраждане“ отговарят, че на дървото е извършена проверка и че резултатите показват, че то е било в добро фитосанитарно състояние, без видими признаци на заболяване, изсъхване или загниване. Затова не се налага дървото да бъде премахнато.

Да, но от същото това здраво дърво при вчерашната буря се откъсва клон и пада върху колата на Християн.

От район „Възраждане“ казват, че доброто фитосанитарно състояние на едно дърво към момента на извършен оглед не изключва възможността при буря да се отчупят клони. Обясняват, че паркирането в зелени площи е забранено.

Живеещите в блока са категорични, че паркират не върху зелена площ, а върху паркинг, който заради голямата височина на тополата попада в обсега на клоните ѝ.

Редактор "Екип на Петел",

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