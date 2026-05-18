След нападение на турист от мечка: Разследването на трагедията продължава

Продължава разследването за смъртта на 35-годишния турист във Витоша в събота. От столичната полиция съобщиха за NOVA, че според първоначалните справки на съдебен лекар и експерт по едър дивеч, по жертвата имало следи от мечка.

Най-вероятно става дума за две мечки – майка и малкото ѝ. По случая е образувано досъдебно производство, което е под надзора на прокуратурата. По информация от разследването мъжът е бил с обезобразено лице и рани по подбедрицата на единия крак. Бил е екипиран добре, а според свидетелски показания често е ходил на походи в планината сам, съобщиха от СДВР.

„Независимо от резултатите от експертизата, смятаме за важно да припомним, че природен парк „Витоша“ е прекрасно място за туризъм и отдих, но не е градски парк”, заявяват от WWF България. Организацията напомня, че посетителите трябва да се съобразяват с условията в природата. „Когато сме в планината, да спазваме правилата за безопасно поведение, с уважение към природата и нейните обитатели, към другите туристи и към самите себе си”, алелират от WWF България.

WWF България ще излезе със становище след приключване на разследването, чиито резултати са от компетентността на следствените органи и държавни институции, предава БТА.

По инициатива на директора на СДВР се проведе междуведомствена среща с участието на представители на столичната полиция, Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Природен парк „Витоша“ и Столичната община. Причината е именно инцидентът от събота. Институциите се запознаха с фактологията около случая и набелязаха мерки за защита на туристите. Главен комисар Любомир Николов - директор на СДВР, разпореди районът да бъде обезпечен и обезопасен чрез постоянно присъствие на полиция.

Участниците в срещата се обединиха за необходимостта от провеждане на проучвателни дейности в района на инцидента. За целта ще се осъществи обход от лица с необходимите познания, ще се поставят фотокапани и ще се извърши облитане с дрон на периметъра. Според експертни данни в районите на Витоша, Плана и Верила се среща популация от около 18–20 кафяви мечки. В района обитават и други диви животни, сред които сърни, елени, диви прасета и вълци.

В тази връзка институциите напомнят на гражданите да спазват основните правила за безопасност при пребиваване в планината:

• да се движат по възможност на групи;

• да издават шум по време на придвижване;

• да не оставят хранителни отпадъци;

•да избягват отклоняване от маркираните маршрути;

•при среща с диво животно да не предприемат резки движения и да не бягат.

Кафявата мечка по природа избягва контакт с хора. Риск от агресивно поведение е възможен при внезапна среща, при наличие на малки или когато животното се почувства застрашено. При среща с мечка е препоръчително човек да запази спокойствие, да говори с равен тон и бавно да се отдалечи, без резки движения.

До приключване на проверките и изясняване на всички обстоятелства институциите препоръчват на гражданите да избягват района на инцидента.

