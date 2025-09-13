След нападението над полицейски началник в Русе: С какви мотиви съдът пусна обвиняемите

кадър Нова тв

След заседание на апелативния съд във Велико Търново, продължило повече от 13 часа, и четиримата младежи, които са обвинени заради побоя над шефа на полицията в Русе, излязоха от ареста. Трима от тях - Жулиен Кязъмов, Кирил Гочев и Виктор Иванов - са под домашен арест и с електронни гривни. Най-младият - 15-годишният Станислав Александров получи най-леката възможна мярка – надзор от детска педагогическа стая.

Мотивите за съдебното решение са чистото им съдебно минало, фактът, че са постоянно установени със своите семейства. Според съда, тези мерки няма да попречат на нормалното протичане на досъдебното производство по случая.

Вчера за първи път бяха представени и показания на комисар Николай Кожухаров – директорът на полицията в Русе. Кожухаров е дал показанията от болничната си стая. Прокурорът Цветан Маринов посочи, че в тези показания се съдържа именно информация за случилото се във вечерта на нападението.

„Той даде обяснения за събитията от вечерта. Впоследствие ще разберете какво е разказал”, каза Маринов пред журналисти.

„Станислав е задържан без да има качеството на обвиняем. Дело ще има, ще изясним кой как и при какви условия е пострадал и какво точно е нанесено. До тогава е неприемливо да се държи обвиняемия за удобство на прокуратурата и за назидание ”, посочи защитникът на непълнолетното момче – Методи Лалов, предаде Нова тв.

