След нова година плащаме повече за издаване на лични документи

Новата година идва и с нови, по-високи цени за издаване на лични документи.

Увеличението е с около 60% и влиза в сила още от 1 януари. Така, ако ви предстои смяна на личната карта, има още точно два работни дни - този понеделник и вторник, в които можете да го направите по сегашните цени.

След това, от началото на януари, за издаването на лична карта за хора между 18 и 70 години вместо 18 лева ще се плащат 30 лева или 15 евро и 34 цента, предава Бтв.

Увеличение има и в цената за втора лична карта за непълнолетни - подновяването на този документ, който е с валидност 4 години, вече няма да струва 13 лева, а – 21 или близо 11 евро.

Без промяна остава единствено издаването на първа лична карта за деца, навършили 14 години. Тази услуга остава безплатна.

Всеки може да поднови личната си карта по различни причини и преди тя да е изтекла. След края на валидността ѝ обаче, собственикът ѝ има 30 дни, за да подаде документи за нова. При закъснение – има глоба. А статистиката показва, че изтичащите лични карти през декември са над 11 600 (11 619 ), валидността на още над 21 хиляди е до края на януари 2026 година.

И в последния работен ден преди празниците има хора в Центъра за административно обслужване, където се подават документи за подновяване на лична карта.

Дори тези, които очакват увеличението обаче, не са запознати колко точно ще им струва услугата от 1 януари. Вдигането на цените от МВР обясняват, че е заради новия дизайн на личните карти.

От министерството припомнят, че личните карти от ново поколение вече се издават у нас, като беше взето решение до края на годината това да се случва на старите цени. Така последните два работни дни на годината - 29 и 30 декември, остават и последният шанс за хиляди хора да подновят личните си карти с около 60% по-евтино.

