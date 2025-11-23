реклама

След обвинението на Тръмп, че Украйна е неблагодарна: Зеленски благодари на САЩ за помощта

23.11.2025 / 21:11

Снимка: Президентство на Украйна

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че страната му благодари на САЩ и на президента им Доналд Тръмп за положените усилия в подкрепа на Киев, предаде Ройтерс, цитирана от bTV.

„Украйна е благодарна на САЩ, на всяко американско сърце и особено на президента Тръмп за помощта, която,  като се започне с ракетите „Джавелин“, спасява украински животи“, написа Зеленски в социалната мрежа Телеграм, след като Доналд Тръмп заяви, че украинското ръководство е изразило „нулева благодарност“ за американската помощ.

Зеленски изрази благодарност и на Европа, Г-7 и Г-20 за помощта, заявявайки, че усилията им в подкрепа на тази помощ са били важни.

„Затова и работим толкова внимателно по всяка точка, по всяка крачка към мира. Всичко трябва да се измисли правилно, за да може наистина да прекратим тази война и да предотвратим отново да се случи“, написа той.

 

Коментари
Коментирай чрез Facebook
0
0
kjk (преди 14 секунди)
Рейтинг: 156031 | Одобрение: 17241
Пак е брал от магическите гъби!!!;)УсмивкаУхилен
0
0
kris (преди 7 минути)
Рейтинг: 536455 | Одобрение: 100210
Кроне, вече ме плашиш....сериозно приятел ! Смени си дилъра !!
Аз мога! Трудно е да съм съвършен, но ми се налага!
0
1
cron1 (преди 26 минути)
Рейтинг: 132665 | Одобрение: -17780
За какво да е благодарна, боклук?!? За предложението за капитулация ли?!? Нещастник! Единственото свястно нещо, което направи, са последните санкции с/у Лукойл и Роснефт! Даже Томахоук не им даде...Гняв
Марио Кроненберг
1
1
Off Road (преди 45 минути)
Рейтинг: 48050 | Одобрение: 11130
Просто трябва да му се напомня.
1
1
уйчо (преди 46 минути)
Рейтинг: 120029 | Одобрение: 6384
И на четири крака ще ходи и лае, ако му кажат. Много зле ще свърши тоя нещастник.

