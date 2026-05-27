След оспорвана надпревара: Завърши 14-ия международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания във Варна

снимка: Община Варна

След оспорвана двудневна надпревара в НСБ Спорт палас, завърши 14-ото издание на международния турнир по тенис на маса „Varna Seagull Cup” – организиран от Спортен клуб за хора с увреждания „Черно море Никея“ с финансовата подкрепа на Община Варна.

В турнира се включиха състезатели от 5 държави: Румъния, Черна Гора, Северна Македония, Сърбия и България, които показаха завиден спортен хъс и технически умения.

Ето и победителите в отделните категории:

клас 5 жени:

1. Самра Коич – (Черна Гора)

2. Андреа Стеванович – (Сърбия)

3. Емилия Стошич – (Сърбия)

3. Дарина Цуцуманова - СК „Джавелин“ (Бургас)

жени клас 8-10:

1. Валя Марчева - СК „Джавелин“ (Бургас)

2. Йорданка Тодорова - СКХУ „Черно Море Никея“ (Варна)

3. Миляна Циркович – (Черна гора)

3. Емилия Константин – (Румъния)

клас 4 мъже:

1. Боян Стаменкович –(Сърбия)

2. Петру Ифроса –(Румъния)

3. Милош Стоилкович –(Сърбия)

3. Йоан Дирлея – (Румъния)

клас 6-7 мъже:

1. Михай Воевод –(Румъния)

2. Сашо Христев - СКХУ „Черно Море Никея“ (Варна)

3. Борье Неделкович – (Сърбия)

3. Драган Башанович –(Сърбия)

клас 8 мъже:

1. Йордан Митев - СКХУ „Алфа“ (Севлиево)

2. Петру Пипер – (Румъния)

3. Василе Гица – (Румъния)

3. Алин Николае – (Румъния)

клас 10 мъже:

1. Васи Денеш – (Румъния)

2. Паун Вътов – (България

3. Велко Труйич Сърбия

3. Небойша Китич Сърбия

Изказваме искрените си благодарности на Дирекция Спорт към Община Варна и Българската Паралимпийска Федерация в лицето на председателя Илия Лалов, без които този празник на тениса на маса нямаше да е възможен. А ние обещаваме да работим здраво и да направим турнира все по силен и престижен – заявиха след награждаването организаторите на проявата.

