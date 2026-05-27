След оспорвана надпревара: Завърши 14-ия международен турнир по тенис на маса за хора с увреждания във Варна
снимка: Община Варна
След оспорвана двудневна надпревара в НСБ Спорт палас, завърши 14-ото издание на международния турнир по тенис на маса „Varna Seagull Cup” – организиран от Спортен клуб за хора с увреждания „Черно море Никея“ с финансовата подкрепа на Община Варна.
В турнира се включиха състезатели от 5 държави: Румъния, Черна Гора, Северна Македония, Сърбия и България, които показаха завиден спортен хъс и технически умения.
Ето и победителите в отделните категории:
клас 5 жени:
1. Самра Коич – (Черна Гора)
2. Андреа Стеванович – (Сърбия)
3. Емилия Стошич – (Сърбия)
3. Дарина Цуцуманова - СК „Джавелин“ (Бургас)
жени клас 8-10:
1. Валя Марчева - СК „Джавелин“ (Бургас)
2. Йорданка Тодорова - СКХУ „Черно Море Никея“ (Варна)
3. Миляна Циркович – (Черна гора)
3. Емилия Константин – (Румъния)
клас 4 мъже:
1. Боян Стаменкович –(Сърбия)
2. Петру Ифроса –(Румъния)
3. Милош Стоилкович –(Сърбия)
3. Йоан Дирлея – (Румъния)
клас 6-7 мъже:
1. Михай Воевод –(Румъния)
2. Сашо Христев - СКХУ „Черно Море Никея“ (Варна)
3. Борье Неделкович – (Сърбия)
3. Драган Башанович –(Сърбия)
клас 8 мъже:
1. Йордан Митев - СКХУ „Алфа“ (Севлиево)
2. Петру Пипер – (Румъния)
3. Василе Гица – (Румъния)
3. Алин Николае – (Румъния)
клас 10 мъже:
1. Васи Денеш – (Румъния)
2. Паун Вътов – (България
3. Велко Труйич Сърбия
3. Небойша Китич Сърбия
Изказваме искрените си благодарности на Дирекция Спорт към Община Варна и Българската Паралимпийска Федерация в лицето на председателя Илия Лалов, без които този празник на тениса на маса нямаше да е възможен. А ние обещаваме да работим здраво и да направим турнира все по силен и престижен – заявиха след награждаването организаторите на проявата.
