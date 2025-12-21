реклама

След откритите неприлични снимки и видеа с деца: Мъжът, задържан при акция на ГДБОП, остава в ареста

21.12.2025 / 17:02 1

Снимка: Булфото

29-годишният мъж, който беше задържан за педофилия в София при спецакция на ГДБОП, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд на закрито заседание, съобщи БНТ.

Съдът е приел, че има опасност задържаният мъж да извърши други престъпления.

В съдебната зала той е заявил, че съжалява.

При акцията бяха намерени стотици видеа с непълнолетни.

Открити бяха неприлични снимки на деца на видима възраст под 10 години.

От столичната полиция тогава разясниха, че разследването е започнало преди около два месеца след постъпила оперативна информация. 

„IP адрес в интернет се използва за споделяне на файлове с порнографско съдържание, за което са използвани видимо малолетни и непълнолетни лица. Това ни провокира да предприемем незабавни действия и се проведоха множество оперативни мероприятия. С помощта на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП е установен точният физически адрес, от който се използва този IP адрес – в жилище в центъра на София“, разкриха още оттам.

robotron2000 (преди 26 минути)
Рейтинг: 53982 | Одобрение: 1827
В нета няма анонимност! не го ли разбрахте. това че пишете анонимно не означава че сте анонимни, няма 100 процентов начин да се скриете, всъщност има един 99 процентов начин ама трябва да сте хакери, и пак не е сигурно.  

