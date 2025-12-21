След откритите неприлични снимки и видеа с деца: Мъжът, задържан при акция на ГДБОП, остава в ареста

Снимка: Булфото

29-годишният мъж, който беше задържан за педофилия в София при спецакция на ГДБОП, остава в ареста. Това реши Софийският районен съд на закрито заседание, съобщи БНТ.

Съдът е приел, че има опасност задържаният мъж да извърши други престъпления.

В съдебната зала той е заявил, че съжалява.

При акцията бяха намерени стотици видеа с непълнолетни.

Открити бяха неприлични снимки на деца на видима възраст под 10 години.

От столичната полиция тогава разясниха, че разследването е започнало преди около два месеца след постъпила оперативна информация.

„IP адрес в интернет се използва за споделяне на файлове с порнографско съдържание, за което са използвани видимо малолетни и непълнолетни лица. Това ни провокира да предприемем незабавни действия и се проведоха множество оперативни мероприятия. С помощта на дирекция „Киберпрестъпност“ към ГДБОП е установен точният физически адрес, от който се използва този IP адрес – в жилище в центъра на София“, разкриха още оттам.

