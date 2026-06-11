След полицейска гонка: Смъртоносна катастрофа с българска кола в Хърватия

Снимка Пиксабей

Един човек загина, а деветима са тежко ранени при пътнотранспортно произшествие, станало около 14:00 часа в община Удбина, Хърватия. Инцидентът възникнал между село Подудбина и пътния възел Удбина на автомагистрала A1, след като автомобил с българска регистрация излязъл от пътя.

На място е изпратен хеликоптер на Спешната въздушна медицинска служба. Причините за катастрофата ще бъдат изяснени след приключване на полицейския оглед.

От полицейското управление на Лика-Сен са потвърдили пред 24sata, че служителите на реда са заподозрели незаконен превоз на хора и са предприели преследване на автомобила. Според информацията водачът увеличил скоростта и изчезнал от полезрението на полицията, пише БГНЕС.

„Около десет минути по-късно е получен сигнал за катастрофа в района на Удбина. След пристигането на място е установено, че става въпрос за същото превозно средство, което преди това е било обект на полицейски действия. Един човек е загинал, а девет са ранени. Един мъж е направил опит да избяга, но е бил заловен, а друг все още се издирва“, съобщават от полицията.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!