След половин ден дъжд български град стана Атлантида
02.10.2025 / 19:59 0
Кадър: Забелязано в Пловдив - Seen in Plovdiv ,Димитър З.
Дъжд наводни улиците в Пловдив
"Повали дъжд половин ден и улиците изчезнат. Пловдив ми е Атлантида.", пише гражданин.
Метеорологичната обстановка ще се усложнява в следващите часове.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!