След поне 114 жертви, тайфунът „Калмаеги“ достигна брега на Виетнам

Тайфунът „Калмаеги“ достигна брега на Виетнам в четвъртък, след като уби най-малко 114 души и наводни цели градове във Филипините, съобщи Би Би Си.

Според виетнамските медии и онлайн портала на правителството над 260 000 войници са в готовност за спасителни операции, тъй като ветрове със скорост до 149 км/ч удариха бреговата линия на страната.

Шест летища в страната бяха принудени да затворят и се очаква стотици полети да бъдат засегнати, предупреди правителството.

Страната, която вече се бори с рекордни дъждове и наводнения, сега е изправена пред един от най-силните тайфуни в Азия тази година.

Министерството на околната среда на страната заяви в четвъртък, че бурята е на сушата, в провинциите Дак Лак и Гиа Лай в изявление, цитирано от различни източници.

Виетнамската национална метеорологична служба съобщава, че стотици населени места в седем града и провинции са изложени на риск от наводнения и свлачища през следващите шест часа.

Вече има съобщения за щети от няколко провинции, включително откъснати покриви на домове, счупени стъкла на хотели и дървета, изкоренени или пречупени по градските улици и селските пътища от силни пориви на вятъра.

В района на Куи Нон дървета са паднали на главните пътища, а прозорците на хотелите са счупени.

Тайфунът достигна брега във Виетнам в 19:29 ч. местно време (12:29 по Гринуич). Около 30 минути по-късно стотици жители на две общини в провинция Дак Лак поискаха помощ, съобщиха местните медии.

Много хора съобщиха, че домовете им са се срутили или са били наводнени, докато силните ветрове и проливните дъждове продължават да вилнеят в района.

Провинция Дак Лак е на около 350 км (215 мили) североизточно от град Хошимин, допълва Бтв.

Тайфунът може да генерира вълни до 8 метра, предупреди метеорологичната служба на Виетнам.

