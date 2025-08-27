След повече от 20 години инвестират във водопреносната мрежа на Самораново

Пиксабей

Близо 8,5 милиона лева ще бъдат инвестирани в обновяването на водопроводната мрежа на дупнишкото село Самораново.

Селото от над 20 години има проблем с водата, като всяко лято се налага въвеждане на режим. От години жителите настояват за подмяна на водопреносната мрежа, като излизат на протести неколкократно, но ситуацията така и не се подобрява кардинално, предаде БНТ.

Миналото лято жителите на селото дори нахлуха и прекъснаха заседание на местния парламент, а няколко седмици по-късно блокираха и главен път Е-79.

В селото, където живеят над 1500 души, се намира и най-новият затвор в България, капацитетът на който е 400 души. Той също се снабдява с вода от мрежата на Самораново.

Новият водопровод, на който днес беше направена първа копка, трябва да бъде изграден за 9 месеца, като ще бъдат подменени над 10 км основни водопроводи и над 6 км водопроводни отклонения. Парите се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, а с инвестицията се очаква да се реши дългогодишният проблем на селото.

