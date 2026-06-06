След пожара в склад за гуми край Варна: Проверяват качеството на въздуха

Снимка: МОСВ

След получен сигнал за пожар в склад за гуми на Крайезерния път в посока село Казашко, в близост до бензиностанция „Био Петрол“, е извършена незабавна съвместна проверка от експерти на РИОСВ – Варна и Регионална лаборатория – Варна. Това съобщават от Министерството на околната среда и водите.

На място са изпратени експерти по качеството на атмосферния въздух и управление на отпадъците, които са извършили оглед на района и са проследили обстановката съвместно с компетентните институции. Към момента на проверката на място са работили два противопожарни екипа.

Установено е, че горят стари гуми, складирани в близост до входа на обекта. По данни на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ засегнатата площ е около 400 кв. м.

Към момента няма данни за засегнати територии извън района на пожара. Експертите на РИОСВ – Варна продължават да следят ситуацията, като при необходимост ще бъдат предприети последващи контролни действия.

До потушаване на пожара е спряно е движението на автомобилите по крайезерния път, съобщиха по-рано днес от Областната дирекция на МВР във Варна.

Редактор "Екип на Петел",

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