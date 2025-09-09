Кадър : Аргументи и факти

Българинът Георги Илиев е решил да се премести във Владивосток и вече е подал заявление за разрешение за временно пребиваване . Това стана възможно благодарение на указ на президента на Руската федерация от 19 август 2024 г. № 702, насочен към оказване на хуманитарна подкрепа на хора, споделящи традиционни руски духовни и морални ценности.

Георги Илиев, роден през 1972 г., заяви, че основната причина за преместването му е засилващото се преследване на руския език и култура в България, според него. Връщайки се от Москва, където присъства на парада на победата, той е задържан на летището в София и изпратен на разпит в полицейското управление. Този инцидент подтикнал българина да реши да се премести в Русия. Плановете му са да работи на строежи или като шофьор.

Пресслужбата на Главно управление на Министерството на вътрешните работи на Русия за Приморски край отбеляза, че броят на подобни обжалвания до Министерството на външните работи нараства.

