След проверка днес: Регионалният министър със забележки към изпълнителя на магистрала "Хемус"

снимка: МРРБ

Закъснението в завършването на участък 1 Боаза – Дерманци на автомагистрала „Хемус“ е поради необходимостта от завършване на реконструкцията на път III-305. Имам известни забележки по отношение на изпълнението, които споделих с АПИ и изпълнителя. Те са за сроковете. Намериха се решенията, за да бъдат изпълнени. При неизпълнението им ще има санкции. Това съобщи пред медии днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов след проведената проверка на напредъка в строителството на магистралния участък.

Път III-305 ще бъде пуснат за движение до края на месеца, уточни министърът. И отново подчерта, че най-важна е безопасността на пътуващите.

Иван Иванов допълни, че паралелно се извършват довършителни дейности по трасето Боаза – Дерманци на АМ „Хемус“. Остава поставянето на мантинели и полагането на маркировка, които ще бъдат направени в кратки срокове.

При проверката днес имаше възможността да се видят всички критични точки и да се вземат необходимите решения, за да може в края на месец септември да има напълно функционираща пътна връзка при Дерманци, която ще отвежда движението в посока Плевен по път III-305. Това е поредното изпълнение на поети ангажименти, каза министърът.

Четирите години безвремие доведоха до неспазване на срокове и забавяне на инфраструктурни проекти, които в момента се изпълняват. Беше важно да се уверим, че всички строително-монтажни работи се изпълняват качествено. Няма да бъде допуснато некачествено изпълнение, категоричен бе Иван Иванов. И допълни, че има политическа воля важните инфраструктурни проекти за българските граждани да бъдат изпълнявани, като програмата се изпълнява на пълни обороти.

В отговор на въпрос за трафика в посока юг след пускането на магистралния участък министър Иванов съобщи, че ще бъдат направени още 2-3 км след Дерманци, които ще водят в посока Угърчин и по които ще може да се движат само леки автомобили. Срокът за завършване на етап 2 е краят на 2027 г., каза още той. И допълни, че е разпоредил обстойна проверка в участък 4. А след няколко седмици започва рехабилитация на още 6 километра от път I-3 преди основния ремонт на пътния участък между Радомирци и Телиш.

В инспекцията участваха също народният представител Валери Лачовски, ръководството на Агенция „Пътна инфраструктура“ и началникът на ДНСК инж. Лиляна Петрова.

