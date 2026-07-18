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След публикуван в интернет видеоклип: Полицията задържа мъж, прегазил с автомобила си котка в Казанлък

18.07.2026 / 20:32 1

Снимка: Пиксабей

Полицията задържа мъж, прегазил с автомобила си котка в Казанлък. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. 

Във връзка с публикуван в интернет видеоклип на водач, прегазващ с лек автомобил животното, са проведени незабавни издирвателни мероприятия за установяването му.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава. 

В края на миналия месец от полицията във Велико Търново съобщиха, че служители на Районното полицейско управление в Полски Тръмбеш разследват смъртта на осем малки кученца, припомня БТА. В средата на юни в Перник бяха образувани две досъдебни производства в Пернишко по сигнали за починали кучета.

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Коментари
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MrBean (преди 1 час)
Рейтинг: 232219 | Одобрение: -2111
Мно'о еротични белезници сте показали... и като е прегазил котка кво? Те за хора не могат да докажат пък за котка ептен!

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