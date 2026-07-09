След публикувани клипове в нета: Глоби, отнети книжки за година и спрени от движение коли за трима, участвали в гонки тази нощ

снимка: МВР

Трима водачи са санкционирани за участие в нерегламентирано автомобилно състезание, съобщават от пресцентъра на Министерство на вътрешните работи.

По данни на ведомството служители на столичното Пето районно управление реагираха след публикация в социалните мрежи с видеоклип, показващ нерегламентирано състезание между водачи на три леки автомобила. От кадрите се вижда, че по време на рискована маневра един от участниците преминава в непосредствена близост до пресичащ пешеходец, като създава реална опасност от тежък пътен инцидент.

Незабавно са предприети действия за установяване самоличността на водачите. В резултат на проведените оперативно-издирвателни действия и тримата участници са установени и санкционирани по Закона за движението по пътищата. На нарушителите са наложени принудителни административни мерки, включващи отнемане на свидетелствата им за управление на моторни превозни средства за срок до 12 месеца, спиране от движение на автомобилите за срок от три месеца, както и парични глоби, съгласно действащото законодателство.

СДВР напомня, че участието в нерегламентирани автомобилни състезания представлява грубо нарушение на закона и създава сериозен риск за живота и здравето на всички участници в движението. Към подобни прояви ще бъде проявявана нулева толерантност, като при всеки установен случай ще бъдат предприемани всички предвидени в закона мерки.

Редактор "Екип на Петел",

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