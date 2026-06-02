След разпита на кмета на Кърджали: Прокуратурата иска друго звено да поеме разследването

Няколко дни след като кметът на Кърджали Ерол Мюмюн беше отведен за разпит в рамките на разследване, свързано с обществена поръчка, Окръжна прокуратура – Кърджали поиска делото да бъде поето от друга прокуратура със същото ниво, а разследването да бъде водено от разследващ орган извън района на Кърджали.

На 28 май служители на полицията извършиха претърсвания и изземвания в сградата на община Кърджали, а Ерол Мюмюн беше отведен за разпит във връзка със събиране на доказателства по досъдебно производство за предполагаеми нарушения при обществена поръчка, припомня bTV. По информация на МВР се проверяват данни за длъжностно престъпление, свързано с избора на изпълнител по обществена поръчка.

От Окръжна прокуратура – Кърджали съобщиха, че на 29 май при тях е постъпил протокол от извършеното процесуално действие, който незабавно е бил внесен за одобрение в Окръжния съд. Същия ден съдът е одобрил протокола, след което той е изпратен обратно на ОДМВР – Кърджали. Самото досъдебно производство е постъпило в прокуратурата на 2 юни.

В същия ден временно изпълняващият длъжността окръжен прокурор е изготвил предложение до временно изпълняващия функциите главен прокурор разследването да бъде възложено на друга равна по степен прокуратура, а действията по него да се извършват от разследващ орган извън съдебния район на Кърджали.

Като причина за искането се посочва публично изявление на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев за предполагаем опит за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в Окръжна прокуратура – Кърджали. Според прокуратурата прехвърлянето на разследването цели да бъдат избегнати всякакви съмнения относно безпристрастността и непредубедеността на магистратите, ангажирани със случая.

Разследването продължава, като към момента не са оповестени допълнителни данни за резултатите от извършените проверки и събраните доказателства.

