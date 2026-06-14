След рекорда от 1020 излитания и кацания за Гинес: Българският пилот се готви да покори Космоса

Стопкадър бТВ

Български пилот постави България на картата на световната авиация с уникален рекорд от 1020 излитания и кацания с лек самолет в рамките на едно летище.

Командирът на „Спартан“ и вече шесткратният световен шампион Николай Калайджиев изпълни амбициозната си програма от полети за Гинес на летището в Горна Оряховица и успя.

Предстои до няколко седмици Гинес да обяви официално новия световен рекорд на българина, с който подобрява досегашния, останал на върха цели 25 години.

С водни салюти и сирени снощи бе посрещнат героят Николай Калайджиев след последния му заход във въздуха в Горна Оряховица.

„Чувствам се удовлетворен, понеже постигнахме целта. Много са трудностите, динамиката е много сложна, такива заходи – всичко се случва много бързо. Трябва да следиш всички параметри – вятър, температура, термични течения. Волята е важна, но без дисциплина няма как“, разказа за бТВ Николай Калайджиев.

Майката на вече шесткратния световен шампион не скри, че винаги се притеснява за екстремните му цели, но вярва в него.

„Първо е много притеснително, но аз вярвам в него и той, щом е 100% убеден, аз съм напълно спокойна, че всичко ще бъде наред. От малък само с екстремни спортове се е занимавал – с екстремно колоездене, с мотори и накрая със самолета“, сподели майката на Николай - Мара Калайджиева.

Цялостна подкрепа на въздушния ас осигурява Асоциацията на българската авиационна индустрия, която иска да развива достойно авиацията у нас.

„Това е още едно постижение, с което поставяме Горна Оряховица, България, на световната карта. В Румъния се изливат милиони, десетки милиони в школите, в авиоклубовете. Надявам се сегашното правителство да разбере, че това е пътят – че трябва да се направи стратегия за развитие на авиацията – като се почне от малките деца, с авиоклубовете и авиомоделизма, през по-големите, за да можем да завършваме с Висшето военно училище, където завършват кадри, Техническият университет в София и повече академии, които да създадем“, каза инж. Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия.

Следващата мечта на Николай е да покори Космоса. За нея се готви с години и вярва, че ще я сбъдне.

Редактор "Екип на Петел",

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