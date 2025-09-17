След ремонт семейство се оказа със сметка от 41 500 лева за ток

Пиксабей

Семейство от Пловдив се оказа с задължения от над 41 хиляди лева към EVN, след като майстор електрифицира етаж от къщата им. За ситуацията сигнализират потърпевшите пред TrafficNews. Анелия Николаева разказва, че са наели познат електротехник, за да изгради инсталация на втория етаж от дома им. Няколко месеца по-късно обаче, получили изненадваща проверка от служители на електроразпределителното дружество, която констатирала, че крадат ток.

„Всичко уж вървеше добре. Колкото пари ни каза майстора, толкова му дадохме, сумата беше над 2500лв. Направи инсталацията, но скоро след това дойдоха на проверка от EVN. Оказа се, че този “опитен” майстор ни е вързал захранващия кабел преди електромера“, разказва Николаева.

В резултат на това семейството получило служебно начислени 41 500 лева потребление за периода от ноември 2024 г. до май 2025 г., въпреки че етажът не се обитава. По думите ѝ те не са знаели как е направена инсталацията и разбрали, че нещо не е наред едва когато получили солената глоба.

„Изпратих снимката с протокола, който беше съставен от дружеството, на техника и той започна да отговаря сопнато. След това му звъннах, казах му за глобата и от там се почнаха лъжите. И в последно време даже и не ми отговаря, както и на съобщения, така и на обаждания“, споделя Николаева, която търси обяснение за случилото се.

По думите ѝ майсторът върнал 450 лева от платената му сума, които според жената са символична сума на фона на реалната щета. „Искам повече хора да знаят за този човек, за да не допускат моята грешка“, казва тя и призовава други да бъдат внимателни при наемане на майстори за подобни дейности.

Електротехникът: „Някой може да е пипал след мен“

Медията ни успя да установи контакт с електротехника, който потвърди, че семейството му е възложило изграждането на електроинсталацията в необитаемия етаж. Той обаче твърди, че няма вина за натрупаната сметка от 41 500 лева, като подчертава, че е работил коректно и според изискванията. „Не бих се определил като некоректен майстор. На много хора съм вършил подобна услуга, нямал съм оплаквания“, каза той.

Още в https://trafficnews.bg/plovdiv/semeistvo-plovdivsko-poluchi-41-hil-leva-smetka-tok-sled2-356194/?preview&fbclid=IwY2xjawM3Xv5leHRuA2FlbQIxMQABHhPRjZTtxOuAX6j3WxiVaYBL8w_2wXN-RfHtpfCrY-IFo6oZsfzf61k44WTO_aem_i1DAacA-Er0CWlb7CXcrnw

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!