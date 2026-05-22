След ремонт за милиони стесняват основния булевард в Шумен с 1,5 метра

кадър: Шумен, фейсбук

Ръководството на Община Шумен не вижда проблем със стесняването на платната на булевард „Симеон Велики“ при мащабната му рехабилитация, която се извършва в момента.

Въпросът бе основна тема на извънредна пресконференция, обявена тази сутрин и вероятно провокирана от недоволството на водачи и граждани. На нея присъстваха зам.-кметът по икономическо развитие Николай Колев, инж. Веселин Христакев, директор на дирекция „Устройство на териториите“ в община Шумен, Татяна Бозова, гл. специалист “Инвеститорски контрол” и Асен Тодоров от „Автомагистрали – Черно море“.

На пресконференцията за първи път бе представена пред медиите информация със скици и чертежи на булеварда в спорния участък между ул. „Климент Охридски“ и ул. „Алеко Константинов“, предава Шум бг.. Там пътното платно „се свива“ с 1,5 метра, като лентите във всяка посока остават 3, но с намален габарит – от 3,5 на 3 метра. Въпросният метър и половина става част от двупосочна велоалея. Двете ленти ще останат за активно движение, а третата ще остане за успоредно паркиране, както е сега.

Инж. Веселин Христакев направи презентация как хронологично във времето се е развило проектирането на булеварда. Стана ясно, че ремонтът е проектиран от фирма „Виа Про Инженеринг“ ЕООД през 2024 година, след което е одобрен от неработещите вече в Общината главен архитект Цвета Жекова и зам.-кмет Николай Симеонов. Проектът е бил съгласуван и одобрен без забележки от полицията. По-късно същата година арх. Жекова е издала разрешение за строеж, пише още Шум бг.

Христакев бе категоричен, че по проект са спазени всички размери и отстояния, така че по булеварда без проблем да се движат широки превозни средства като ТИР-ове. „При успоредно паркиране имаме направена симулация, която показва, че могат да преминат и линейки без проблем, когато колите от двете платна се отместят вляво и вдясно. Тоест, наредбата е спазена“, каза инж. Веселин Христакиев.

На многократно поставени от журналистите въпроси обаче никой не можа да отговори кой и защо е задал и впоследствие одобрил изграждането на общо 3 метра широки двупосочни велоалеи, вземайки от пътното платно.

„Дали гражданите на Шумен са били информирани? Да, информирани са“, категоричен бе Христакев.

Зам.-кметът Николай Колев предпочете да замълчи и да не отговори на въпрос на ШУМ.БГ дали одобрява свиването на пътното платно.

Асен Тодоров заяви, че фирмата му работи по проекта и не може да взема отношение дали той е добър или не. Каза, че очаква, ако всичко се движи по план, целият булевард да бъде завършен през септември или октомври, като това зависи от работата на ВиК дружеството, което паралелно извършва подмяна на тръбопроводи.

Припомняме, че рехабилитацията на основния булевард на Шумен се прави със средства от държавата чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Изпълнител е фирма „Автомагистрали – Черно море“ АД, която спечели обществената поръчка с оферта за 22,666 млн. лв. с ДДС.

