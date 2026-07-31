След руската ракета в полското небе: МВнР потвърди подкрепата за Полша и съюзниците от НАТО
Снимка ФБ
България изрази подкрепа и солидарност към своя съюзник Полша след инцидента с руска ракета, нарушила въздушното пространство на страната. Това съобщиха от Министерството на външните работи в публикация в социалната мрежа Х.
„Потвърждаваме отново ангажимента си към политиката на възпиране и отбрана на НАТО и стоим рамо до рамо с нашите съюзници и партньори в защитата на европейската и евроатлантическата сигурност“, написаха от МВнР.
От ведомството подчертаха още, че дипломацията и деескалацията остават ключови за постигането на справедлив и траен мир в Украйна.
Междувременно полският премиер Доналд Туск съобщи, че руските дипломати в Полша са били извикани във връзка с инцидента. „Днес Министерството на външните работи на Полша извика посланика на Русия във връзка с ракетата, която удари полска територия вчера“, написа Туск в „Екс“.
Полша вдигна по тревога дваизтребителя Ф-16, за да прехванат рускиа разузнавателен самолет „Ил 20“, който беше засечен на около 40 километра северно от крайморския курорт Колобжег, пише btvnovinite.bg.
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