След седмици чакане морето завря от най-вкусната риба: Продават я за 20 лева килото

Булфото

След седмици чакане, дългоочакваният палaмуд най-накрая се появи по сергиите на пазара в Бургас. Любителите на морските дарове вече могат да се насладят на прясната есенна риба на цена между 14 и 20 лева за килограм.

Търговците не крият радостта си. „Тази сутрин рибарите ни зарадваха с добрата новина – паламудът най-накрая е напълнил мрежите им,“ споделят те. По думите им, предлаганата риба е едра, прясна и още мърда, пише ЕраНова.

Въпреки че цената е по-висока от обичайното, много бургазлии решиха да се поглезят с най-актуалната риба за сезона. Според търговците поскъпването се дължи на слабия улов, причинен от променливото време през октомври. До този момент палaмудът практически отсъстваше от българската акватория на Черно море, а оттам и от трапезата на любителите на рибата.

Ограничен остава и уловът на чернокоп, който също е сред любимите видове на българите.

Все пак, в края на месеца пазара предлага богат избор от морски деликатеси. Освен паламуд и чернокоп, сергиите изобилстват от калкан, сафрид, меджит и черноморски кефал. За любителите на нещо по-различно се предлага дори филе от черноморска акула.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!