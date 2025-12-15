След серия от заплахи Силвия осъмна с две подпалени коли в столичния "Филиповци"

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Млада жена осъмна с два подпалени автомобила в кв. "Филиповци" в столицата, след като получи серия от заплахи: "Стават доста нелепи инциденти с пожари, пазете се", "Оглеждайте се като пресичате. Доста дрогирани и пияни шофьори карат напоследък". Жената е инициатор на борба с незаконните постройки в квартала. По думите на потърпевшата Силвия Йорданова тези заплахи идват от мъже, с които се бори именно заради незаконното строителство.

Този палеж не знам точно от какво е породено, защото аз и хората, които ме поддържат, единственото, което искаме, е, да се спазват законите от страна на жителите в съседното гето. Това незаконно презастрояване там е проблем, тъй като в момента гетото е населено от над 10 000 незаконно пребиваващи. Всички те стоят незаконно, използват питейната вода, замърсяват. Използват нашата инфраструктура, ползват нашата детска площадка, нашето училище, агресират по всякакъв начин, ако им направиш забележка, те не я възприемат, коментира тя пред Нова тв.

Подала съм в полицията всички сведения, включително конкретни лица, посочи тя.

Инициативния комитет е разпратил през годините купища жалби и документи до най-различни институции във връзка с квартала и гетото.

Незаконното строителство там обаче е проблем, който се разраства вече 20 години. По думите на районния кмет, за да се реши изцяло проблема, трябва да се мобилизират силите, както на местното кметство, така и на Столична община, и на полицията.

В това гето изобщо не живеят социалнослаби хора, тъй като от иличките излизат скъпи коли за по 50 хиляди лева. Една жена си направи незаконна къща, защото била самотна майка и трябвало да живее някъде, а пред постройката има мерцедес за десетки хиляди левове, коментира Йорданова.

Искам да се вземат спешни мерки и всички незаконно пребиваващи и техните незаконни постройки да бъдат премахнати, категорична е тя.

