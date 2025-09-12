След сигнал: Ремонтираха опасен парапет в подлез във Варна за час

Булфото, илюстративна

Варненецът Димитър Ставрев, живеещ на района около Двореца на културата и спорта сигнализира за опасен парапет в подлеза, който води към Морската градина. Според мъжа съоръжението е подвижно и създава сериозна опасност, тъй като по него често се спускат деца. Пред Радио Варна будният варненец посочва също, че проблемът съществува още от миналата година, но досега сигнал до районното кметство „Приморски“ не е подаван.

След получаване на сигнала, медията потърси кмета на район „Приморски“ Николай Желязков. Въпреки че по това време той беше в отпуск по болест, Желязков пое ангажимент да провери случая незабавно.

Час-два по-късно опасният парапет вече беше ремонтиран. С тази бърза реакция кметът на район „Приморски“ даде пример как администрацията може – и трябва – да работи.

