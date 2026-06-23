След сигнал от регионалния министър: Прокуратурата разследва строежа на лот 4 на АМ "Хемус"

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Регионалният министър Иван Шишков изпрати данни в прокуратурата за строежа на лот 4 на магистрала "Хемус", съобщиха от държавното обвинение. В резултат на това е образувано разследване за безстопанственост в държавното дружеството "Автомагистрали", както и злоупотреба с пари от бюджета при плащане на строежа на лота.

Нередности и забавено строителство на магистрали и пътища, са установили от МРРБ. С промяна в методиката при обществените поръчки, държавата е щяла да плати повече – над 800 млн. лв. за "Хемус", над 200 млн. лв. за скоростния път Видин – Ботевград и над 180 млн. лв. за свлачища, или общо над милиард и двеста милиона лева.

Междувременно от Софийската градска прокуратура съобщиха, че са постъпили три сигнала от регионалното министерство за нарушения по АМ "Хемус" за договори за поддръжка и обществена поръчка за ограничителни системи, предава БНТ.

"Това са парите, които ние спасихме. Нека да го кажем ясно и да обобщим – 1,2 милиарда лева, или около 600 милиона евро, са средствата, които спасихме благодарение на това, че още на втория ден от работата на нашия кабинет установихме тази индексация и разпоредихме нейното спиране. Това е не пладнешки обир, това е правителствен грабеж от едно бивше правителство", каза Шишков.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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